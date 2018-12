La pazza idea di Marcelo Rios | il cileno chiede una WC per un torneo ATP

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’accoppiata Giro-Tour. pazza idea a 34 anni? Corsa Rosa obiettivo principale - alla Grande Boucle senza pressioni : Un 2018 da ricordare, nonostante sia stato fatto di momenti altissimi ed altri molto bassi. Vincenzo Nibali a 33 anni si è andato a prendere l’ennesimo spettacolare trionfo di una carriera mostruosa: a marzo lo Squalo ha conquistato con un’impresa eccezionale la Milano-Sanremo. L’infortunio al Tour de France poi, sull’Alpe d’Huez, gli ha condizionato il finale di stagione, chiusa però al meglio con il bellissimo ...

Calciomercato Milan - le ultime su Higuain e la pazza idea di Leonardo : Se negli ultimi giorni sembrava che il Milan fosse alla ricerca di qualcuno che si accollasse il costo del cartellino di Higuain, adesso le cose potrebbero essere cambiate. Stando a Sportmediaset, il club rossonero vorrebbe riscattare l’argentino per poi rivenderlo a giugno e rientrare della spesa fatta. Le pretendenti al Pipita non mancherebbero di certo: in prima fila c’è il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Al Bano - pazza idea : 'Io - Loredana Lecciso e Romina Power'. Carrisi lancia la bomba : 'Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare ...

Il Milan ha una pazza idea per l'attacco : a sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella per l’attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

River Plate Boca Juniors - pazza idea Genova : “Superclasico al Ferraris” : River Plate Boca Juniors, IL FERRARIS OFFERTO PER LA FINALE– Da poco calato il sipario sul derby della Lanterna, in cui Genoa e Sampdoria hanno chiuso sull’1-1, il Ferraris potrebbe essere palcoscenico di un altro derby, geograficamente lontano quanto sentimentalmente infuocato, come River-Boca. In seguito ai noti scontri che hanno preceduto la gara di ritorno […] L'articolo River Plate Boca Juniors, pazza idea Genova: ...

Mercato NBA - pazza idea Boston : tifosi impazziti per la possibile trade per Anthony Davis : Il Mercato NBA è stato scosso nelle ultime ore dall’ipotesi di trade per Anthony Davis, i Celtics sono interessati al lungo dei Pelicans Il Mercato NBA è accesissimo in questa fase e lo sarà sino alla trade deadline di febbraio. Una delle squadre che non si sta esprimendo come atteso è di certo la deludente Boston di coach Stephens. Proprio attorno ai Celtics si stanno scatenando le voci di una possibile trade, voci ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

A 40 anni dalla "pazza" idea di Basaglia : PERUGIA " "C'era una volta la 180, 40 anni di percorsi di vita" è il titolo del convegno che si svolgerà il 6 novembre a Castiglione del Lago, organizzato da Polis con il patrocinio di Regione Umbria, ...

Vladimir Luxuria è Patty Pravo/ Video - a caccia del tris di vittorie con pazza idea? (Tale e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, Vladimir Luxuria veste i panni di Patty Pravo. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Ciclismo - Andrea Tafi sogna la pazza idea : “Voglio cimentarmi nella Parigi-Roubaix a 20 anni dalla mia vittoria” : Per noi comuni mortali sarebbe solo una follia ma per chi nella sua carriera agonistica è stato abituato a vincere, soffrire, essere il capitano e fare il gregario in bicicletta nulla è davvero impossibile. La notizie è di quelle che sorprendono, a dir poco: Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano alla Parigi-Roubaix (1999) vuol tornare in sella e cimentarsi nella Classica Monumento per eccellenza ed entrare nella storia. Non è frutto di uno ...

MotoGp – pazza idea in casa Honda : con Lorenzo in arrivo anche un ‘amico’ collaudatore? : Clamorosi rumors nel paddock della MotoGp: con Lorenzo in Honda potrebbe arrivare anche Casey Stoner Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, prima di tornare in sella alle loro moto per il trittico asiatico. I campioni delle due ruote si godono un po’ di meritato relax dopo l’appassionante sfida di domenica scorsa in Thailandia. Giornate impegnative ed importanti per Jorge Lorenzo che, dopo la caduta nelle Fp2 a ...

pazza idea Torino : assalto a Candreva per gennaio : Antonio Candreva è finito nel mirino del Torino, Petrachi è pronto ad accontentare Mazzarri in vista del mercato di gennaio Il Torino prova a prendere Antonio Candreva. E’ questa la notizia del giorno rilanciata da Tuttosport. Il club del presidente Cairo sta provando con tutte le sue forze a riaffacciarsi in Europa e l’inizio di campionato è stato senz’altro promettente in tal senso. Mazzarri sembra abbia chiesto un ...