Fifa 19 | 6° aggiornamento Web App e Companion App disponibile

Come l’aggiornamento 1.07 per Fifa 19 migliora il gameplay delle partite online : FIFA 19 si aggiorna con l'update 1.07, molto importante per chi gioca online. Moltissimi giocatori del titolo calcistico, parliamo di decine di milioni di persone, si divertono a sfidare amici e sconosciute tramite partite online. Molti però hanno spesso riscontrato dei problemi a causa di una cattiva connettività o lag. L'aggiornamento 1.07 mira proprio a risolvere questo: è disponibile per PC ed è in arrivo per PS4 e Xbox One, pesa 1,27 GB ...

Fifa 19 Patch 1.07 – Title Update 6 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 17 dicembre per la versione PC, dal 19 dicembre su Xbox e arriverà, sempre nel corso della stessa giornata anche su PS4! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Patch 1.07 Fifa 19 – Title Update 6 Hey […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.07 – Title Update 6: nuovo aggiornamento disponibile anche su console! proviene da I ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento Web App e Companion App disponibile : EA Sports ha rilasciato il 19 ottobre un nuovoa ggiornamento della Web App di Fifa 19 e della Companion App (ossia la versione destinata ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android) Vediamo in dettaglio quali sono le modifiche apportate, elencate nelle note di rilascio pubblicate da EA Sports Ehi fan di Fifa, il nuovo […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento Web App e Companion App disponibile proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 Patch 1.06 – Title Update 5 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 06 dicembre per la versione PC, è arrivata martedì 11 dicembre anche su Xbox One e Ps4 Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Patch 1.06 Fifa 19 – Title Update 5 Hey fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.06 – Title Update 5: nuovo aggiornamento disponibile anche su console! proviene da I Migliori ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Aggiornamento UCL. Requisiti - Premi e Soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella Aggiornamento UCL, dedicata all’arrivo della Champions League con licenza ufficial su Fifa 19 Ricordiamo che in molti […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Aggiornamento UCL. Requisiti, Premi e ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa Aggiornamento : Requisiti - premi e soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle “Aggiornamento” dedicate ai vari campionati, inclusa la Serie A! Ricordiamo che in molti casi è più conveniente […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa Aggiornamento: Requisiti, premi e soluzioni! ...

Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 20 novembre per la versione PC, arriverà con ogni probabilità la prossima settimana su PS4 ed Xbox One Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! (traduzione dall’inglese in corso. Aggiorna l’articolo) Ciao fan di Fifa, Offerta! Sony Playstation Plus […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4: nuovo aggiornamento disponibile ...

