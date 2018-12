Caso di meningite a Terni | scatta l' appello di profilassi - Sky TG24

Sanità - Caso di meningite di tipo B : ragazzo ricoverato a Empoli : E’ stata confermata dal laboratorio di immunologia della AOU Meyer la diagnosi di meningite da meningococco di tipo “B” in un ragazzo di 16 anni, residente a Santa Croce sull’Arno, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Empoli. Il ragazzo ha accusato da ieri malessere con vomito e cefalea, in nottata è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe e subito sottoposto agli accertamenti e ...

NBA - il Caso di meningite che ha messo a rischio il titolo dei Golden State Warriors : Durante i festeggiamenti per il titolo e le classiche interviste tra un sorso di champagne e l'altro, David West " grande anima dello spogliatoio dei Golden State Warriors " sorprese tutti con delle ...

Sospetto Caso di meningite a scuola : profilassi per compagni e docenti : Approfondimenti Psicosi da meningite? No, grazie. La Asl ridimensiona l'allarme 3 gennaio 2017 meningite, la Asl: 'Nessun allarme, non ci sono casi in provincia di Lecce' 4 gennaio 2017 Vaccino anti ...

Meningite - secondo Caso a Treviso in pochi giorni : grave una 40enne : secondo caso di Meningite da pneumococco in pochi giorni all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Dopo il decesso di Paolo Duo, quarantaseienne residente a Candelù di Maserada, sabato scorso è stata ricoverata una donna di quaranta anni. A quanto si apprende, le condizioni della paziente sarebbero abbastanza gravi.Continua a leggere

Sospetto Caso di meningite in Sicilia : bimba di sei anni ricoverata in ospedale : E’ ricoverata nel Policlinico di Messina nell’Unità operativa di Patologia neonatale la bambina di Palermo che ha accusato un malore a scuola. Lo conferma la direzione sanitaria spigando che “ancora si tratta di una sospetta meningite” e che i sanitari stanno facendo “tutti gli esami necessari per capire se è confermata questa patologia e di che ceppo si tratta. Ci siamo attivati – aggiunge – come ...

Napoli - nuovo Caso di meningite : muore in ospedale a 22 anni : Un ragazzo di 22 anni di Casalnuovo è morto ieri sera nella rianimazione dell?ospedale Cotugno per una sepsi da meningococco. Si tratta del settimo caso fatale di infezione da Neisseria...

Salute - Pordenone : Caso di meningite in una scuola di Azzano Decimo : Un caso di meningite meningococcica è stato accertato nella scuola primaria Nazario Sauro di Fagnigola di Azzano Decimo (Pordenone). Lo rende noto l’Azienda Sanitaria 5. La persona affetta è una dipendente, che lavora nel plesso. “Martedì scorso eèstata portata in Pronto Soccorso – ha precisato l’infettivologo Massimo Crapis – per alterazione del sensorio e febbre. Subito veniva sospettata una meningite e pertanto è ...