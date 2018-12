Biathlon - Dorothea Wierer limita i danni nella sprint di Nove Mesto e guadagna nella generale. Vittoria di Olsbu sulla rientrante Dahlmeier! : Non arriva un altro podio per l’Italia femminile del Biathlon: a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il meteo ballerino condiziona la sprint. Wierer (nona), Vittozzi (18ma) e Sanfilippo (32ma) commettono due errori a testa e faticano, mentre firma la prima Vittoria in carriera la norvegese Marta Olsbu Roeiseland, che aveva come miglior performance l’argento olimpico nella sprint a PyeongChang. Seconda la rientrante tedesca Laura ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer da fantascienza - uomini in ripresa : La Coppa del Mondo di Biathlon sta vedendo un’Italia davvero bellissima, soprattutto al femminile, dove Dorothea Wierer è in testa e ad Hochfilzen ha centrato il successo nella sprint, il podio nell’inseguimento e, soprattutto, ha guidato la staffetta azzurra al trionfo con una terza frazione straordinaria, sia sugli sci che per rapidità e precisione al tiro. Wierer è meritatamente in testa alla classifica generale, e dopo due tappe ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Italia in testa alla classifica per Nazioni - Dorothea Wierer col pettorale giallo! : L’Italia vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni di Biathlon! La nostra Nazionale femminile non smette più di stupire e conquista il primo posto nella speciale graduatoria con un totale di 1890 punti dopo che sono state disputate due tappe del massimo circuito internazionale (quella di Pokljuka e quella di Hochfilzen). Le azzurre sono riuscite nell’impresa di superare Francia e Russia (ferme rispettivamente a ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...

Biathlon – Dorothea Wierer mantiene il pettorale da leader : le parole dell’azzurra dopo il terzo posto nella pursuit di Hochfilzen : Dorothea Wierer commenta il suo 25° podio conquistato oggi nella pursuit di Coppa del Mondo di Hochfilzen Il venticinquesimo podio individuale della carriera in Coppa del mondo arrivato con il terzo posto nella pursuit di Hochfilzen consente a Dorothea Wierer di mantenere il pettorale di leader della classifica generale con 252 punti contro i 245 di Kaisa Makarainen, ma soprattutto di allungare a quattro i podi consecutivi della stagione ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “In testa dopo cinque gare - non me l’aspettavo. Oggi ho sparato male” : Italia fantastica nell’inseguimento di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nostra Nazionale ha ruggito sulle nevi austriache e ha ottenuto un risultato di lusso: Dorothea Wierer ha conquistato il secondo posto nonostante i quattro errori al poligono e conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo possono gioire per sesto e settimo posto (una ha ...