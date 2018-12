Una pianta modificata geneticamente elimina dall’aria due composti nocivi : (foto: Nanniie_iiuu/iStock/Getty Images) L’edera del diavolo potrebbe farci bene. Un team di ricerca dell’Università di Washington hanno modificato geneticamente questa diffusissima pianta, nota come edera del diavolo o potos (nome tecnico Epipremnum aureum), rendendola più salubre. Nella nuova versione, infatti, l’edera rimuove dall’aria due composti volatili cancerogeni, quali il cloroformio e benzene. E combatte più ...

Spendere 22 secondi della propria vita per guardare Una pianta felice : Che le piante provino dei sentimenti è ormai convinzione comune. Lo possiamo vedere ogni giorno, a casa, quando ci prendiamo cura di loro. Altri pensano che sia fondamentale parlare con loro e far ascoltare il suono della voce umana. C’è una cosa però che non si deve mai dimenticare di fare: innaffiarle. Chi più, chi meno, anche le nostre amiche vegetali hanno bisogno di bere. Carl Forrest, direttore ...

Quinoa : Una pianta un tempo dimenticata - oggi alla ribalta : La Quinoa è una coltura locale originaria del Sud America, più precisamente della zona compresa tra Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia. Fino a trent’anni fa era quasi totalmente oscura al mondo occidentale, in seguito è stata riportata con successo all’attenzione dei grandi mercati per le sue innumerevoli proprietà benefiche e i vantaggi che offre al benessere del nostro organismo. Ma in che modo la nostra salute può trarre giovamento dal consumo ...

La prima bimba nata da un utero trapiantato da Una donatrice deceduta : (foto: Getty Images) Un’altra bambina è nata da una donna con un utero trapiantato. Stavolta però c’è qualcosa di diverso: l’utero infatti proveniva da una donatrice deceduta. E questa, che si sappia, è la prima gravidanza andata a buon fine con questa tecnica di trapianto nella storia della medicina. La bimba è nata un anno fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal team dell’Università di San Paolo (Brasile) sulle pagine della ...

Brasile - bimba concepita grazie all'utero espiantato da Una donatrice deceduta : La piccola ha festeggiato un anno di vita. Primo caso di successo al mondo. Lo studio pubblicato sulla rivista Lancet

Morra (M5S) nuovo presidente dell’Antimafia : “Una pianta schifosa che vogliamo estirpare” : Il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia, riunita a Palazzo San Macuto, con 30 voti a favore su 50. ...

Giorgia Benusiglio : 'Per Una pastiglia di ecstasy mi hanno trapiantato il fegato' : ... continua Benusiglio, che conversando con i minori ha potuto verificare che 'tutti sanno che la droga fa male, ma pochi sono consapevoli del fatto che basti un' assunzione per finire all' altro mondo'...

Due persone sono morte a Lillianes - in Valle d’Aosta - schiacciate da Una pianta caduta sulla loro auto : Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto a causa del cattivo tempo. L’incidente è accaduto giovedì mattina sulla strada regionale 44, nella Valle di Gressoney. Al momento non è ancora The post Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto appeared first on Il Post.