Tumori | scoperta una terapia che combatte il mieloma multiplo con le cellule CAR-T

Blastingnews

: 'Spinge' al suicidio i tumori: la scoperta nelle nostre cellule - peppedileo : 'Spinge' al suicidio i tumori: la scoperta nelle nostre cellule - orsini70 : Tumori, scoperta nuova arma nei casi di alterazione genetica - Salute & Bene - CapitanZodd : «L’olio pugliese extravergine d’oliva aiuta a prevenire e combattere i tumori all’intestino: questa l’eccezionale s… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) L'Italia all'avanguardia nella lotta ai. La rivoluzionariaCAR-T è stata utilizzata per la prima volta in un ospedale del Belpaese per contrastare il, ottenendo dei risultati sorprendenti.Dimessa la prima paziente Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna l'utilizzo di questa tipologia di cura contro il tumore ha portato alle dimissioni di una paziente ricoverata, la quale si sta comunque sottoponendo alle visite di controllo al fine di verificare gli sviluppi. Un altro degente, già ricoverato in Ematologia, sta effettuando questo specifico tipo di trattamento ed i medici stanno seguendo il suo decorso per metterlo a confronto con quello dell'altra paziente. Ad eseguire laè stata l'equipe operativa dell'Unità Operativa di Bologna diretta dal professore Michele Cavo, il quale ha commentato così il buon esito della cura innovativa: "Abbiamo valicato ...