Samsung Galaxy S9 e Note 9 | arriva dalla beta One UI la Batteria Adattiva

Il Samsung Galaxy S9 in palio per i clienti Iliad? È una truffa : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Comparso sugli schermi degli smartphone per la prima volta a inizio settimana, nelle ultime ore si sta diffondendo a macchia d’olio un sms truffaldino inviato in modo sistematico ai clienti dell’operatore telefonico Iliad. Il messaggio è un classico caso di adescamento con scopo di phishing, finalizzato al recupero di dati personali e informazioni bancarie in cambio della falsa promessa di un premio, ...

Quattro ASUS ricevono le patch e altre migliorie mentre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo : Tramite il suo forum ufficiale, come accade spesso, ASUS ha dato notizia di aver rilasciato parecchi aggiornamenti firmware L'articolo Quattro ASUS ricevono le patch e altre migliorie mentre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

Diamo uno sguardo a One UI su Samsung Galaxy Note 8 (Snapdragon) : Scopriamo come funziona la closed beta di Samsung One UI per Samsung Galaxy Note 8, anche se per il momento è disponibile solo per la variante Snapdragon. L'articolo Diamo uno sguardo a One UI su Samsung Galaxy Note 8 (Snapdragon) proviene da TuttoAndroid.

Ennesima diavoleria sui Samsung Galaxy con Android Pie : batteria mai così ottimizzata : Ci saranno tante novità davvero interessanti sui Samsung Galaxy nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento Android Pie, oltre a quello della nuova interfaccia One UI. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi un punto della situazione, in modo tale da introdurre il discorso su qualche altra funzione, ma oggi 20 dicembre occorre tornare su un argomento che sta particolarmente a cuore al pubblico. Tramite l'ultimissima beta resa pubblica per ...

Truffa Iliad : Samsung Galaxy S9 in palio/ Sms con sondaggio ma il regalo non esiste : operatore inconsapevole : Truffa Iliad: Samsung Galaxy S9 in palio agli utenti del noto operatore ma non esiste alcun regalo, ecco l'sms-bufala che sta circolando in queste ore.

La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) : L'ultimo aggiornamento per la One UI di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 contiene Batteria Adattiva, una delle funzioni caratterizzanti di Android 9 Pie L'articolo La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) proviene da TuttoAndroid.

Beyond X dovrebbe essere la versione 5G di Samsung Galaxy S10 : Beyond X sarebbe il nome in codice della versione 5G di Samsung Galaxy S10, come riporta il noto leaker cinese IceUniverse, che fornisce altri dettagli. L'articolo Beyond X dovrebbe essere la versione 5G di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Biglietti online : prezzi e dettagli : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: disponibili sul circuito Vivaticket i Biglietti per lo spettacolare evento del 2-3 febbraio all’AGSM Forum di Verona Sono in vendita da oggi, mercoledì 19 dicembre, i Biglietti per le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia 2019. Uno degli eventi più attesi del nuovo anno, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, è sempre più vicino e proprio sotto Natale ...

Spopola il 19 dicembre la truffa Iliad sul Samsung Galaxy S9 : come riconoscerla : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione oggi 19 dicembre, in merito ad una possibile truffa Iliad che pare appunto colpire coloro che hanno deciso di dare fiducia alla compagnia telefonica francese. In particolare, le ultime notizie riportate anche da bufale.net ci parlano di un SMS con cui il pubblico viene invitato ad accedere ad una speciale pagina web, dove sarà necessario rispondere ad alcune ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus : Samsung registra il marchio Artistic Live Focus presso l'EUIPO: nuova modalità di scatto in arrivo per le fotocamere dei prossimi Samsung Galaxy S10? L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus proviene da TuttoAndroid.

Perfettamente in linea il Samsung Galaxy Note 8 TIM - patch di dicembre XXS5CRK4 : Un colpo di fortuna sta interessando i possessori dei Samsung Galaxy Note 8 TIM, solitamente scanditi da una marcia più compassata quando si tratta di ricevere gli ultimi aggiornamenti disponibili, seppur relativi alla sicurezza, e quindi non comprensivi di profondi cambiamenti. Questa volta l'operatore blu ha smentito tutti, garantendo al phablet di passata generazione la patch di dicembre 2018, praticamente ad un paio di giorni di distanza ...

Apple iPad Pro 2018 e Samsung Galaxy Tab S4 : l’eterna lotta tra iOS e Android con un occhio al portafoglio : iPad Pro 2018 e Galaxy Tab S4 sono attualmente i due principali esponenti – in ambito tablet – dei sistemi operativi iOS e Android. Vi abbiamo parlato approfonditamente di questi due dispositivi targati, rispettivamente, Apple e Samsung nelle singole recensioni. Si tratta di prodotti profondamente diversi tra di loro, in quanto concepiti per ambiti di utilizzo differenti. Il punto chiave è dunque quello di tracciare l’identikit ...

Basta batterie scariche con Samsung Galaxy M20 : 5000mAh - ma il prezzo? : Non ne potete più di avere la batteria sempre scarica? La soluzione potrebbe essere il Samsung Galaxy M20, un prossimo esponente della serie M in programma per il lancio nei mesi che verranno. Stando alle indicazioni fornite dal portale tedesco 'allaboutSamsung', il device, contraddistinto dal product-code 'SM-M205', vanta una batteria da ben 5000 mAh, un vero record per il colosso di Seul, con un 1/4 di capacità in più rispetto a quella inclusa ...