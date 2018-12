Manovra, verso fiducia su testo governo

: Guarda che abbiamo appena fatto un passo verso gli Stati Uniti D'Europa. E' la prima manovra scritta dalla commissi… - CarloCalenda : Guarda che abbiamo appena fatto un passo verso gli Stati Uniti D'Europa. E' la prima manovra scritta dalla commissi… - fattoquotidiano : Manovra, tassisti protestano per aperture agli Ncc: verso blocco del servizio a Roma - fattoquotidiano : Lavoro, Di Maio: “Centri per l’impiego? Verso sistema pubblico-privato. In manovra taglio del 30% del premio Inail” -

Sospesi i lavori sullaal Senato.Finora non si è registrato nemmeno un voto.La commissione Bilancio si è limitata ad esaminare gli emendamenti segnalati dai senatori. Ieri sera ilha depositato il pacchetto di modifiche che recepisce l'accordo con Bruxelles. Visto il termine per i subemendamenti al nuovo pacchetto del, fissato per le 13, è possibile che slitti l'approdo in Aula della.Probabile la richiesta disu un maxiemendamento che recepisca le proposte del.(Di giovedì 20 dicembre 2018)