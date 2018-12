L’opera natalizia “a due facce” di Banksy inganna tutti | sembrano fiocchi di neve | ma è

fanpage

(Di giovedì 20 dicembre 2018) A Port Talbot, in Galles, nel Regno Unito, l'ultima opera dello street artist. Un murales a due facce per denunciare l'inquinamento in una delle città britanniche con il più alto tasso di microgrammi di polveri sottili per metro cubo, dovuto a causa dell'acciaieria ancora funzionante. Il video dell'artista su Instagram.