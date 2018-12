Una campata sul verde | Salini e Fincantieri ricostruiranno il ponte 

lastampa

(Di martedì 18 dicembre 2018) La telefonata che chiude i giochi arriva nel pomeriggio: a un capo del telefono c’è Marco Bucci, all’altro Luigi Cimolai, presidente della Cimolai Spa. Il sindaco-commissario informa l’imprenditore della scelta: sarà la cordataImpregilo - Italferr a ricostruire il viadotto sul Polcevera. Non c’è spazio, almeno per ora, per un ...