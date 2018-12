Macchine mortali col motore in panne

Film in uscita al cinema - da Macchine mortali a Il Testimone Invisibile : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Macchine Mortali di Christian Rivers. Con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan. Nuova Zelanda/Usa 2018. Durata: 128’. Voto 4/5 (DT) In un futuro post-apocalittico (anno 3118?) dopo la guerra atomica dei “sei minuti”, gli umani sopravvivono su città/Macchine in movimento, e l’immensa Londra muove verso Est alla conquista di Shan Guo. Nella cupola di St.Paul lo scienziato Valentine sta costruendo un’arma ad energia ...