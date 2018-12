Frontale tra due auto a Pasiano

Auto contromano sulla statale - tragico Frontale a Sondrio : sei morti - 5 giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Scontro Frontale nella galleria della Caprazoppa : 6 i feriti - 3 di loro estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco : Questa notte intorno alle 1:30 si è verificato un grave incidente all'interno della galleria della Caprazoppa tra Finale e Borgio Verezzi . Un autofurgone con a bordo alcune persone e una vettura con ...

Sardegna : muore a 19 anni dopo uno scontro Frontale tra la sua moto e un'auto : Non è riuscito a farcela Andrea Sanna, il 19enne di Arborea che lo scorso mercoledì è stato protagonista di un bruttissimo incidente nel Corso Roma del paese a pochi chilometri da Oristano. Il giovane, studente all'Othoca di Oristano, è morto ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Marino di Cagliari: troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro frontale con un'auto. Andrea, in seguito al violento incidente, aveva perso ...

Design Frontale e colori di Honor View20 mostrati nei teaser ufficiali : Due giorni fa Honor View20 è stato mostrato in anteprima ed ora il produttore ha condiviso delle immagini teaser su Design e colori del device. L'articolo Design frontale e colori di Honor View20 mostrati nei teaser ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Achacachi. Frontale tra due minibus 17 morti : Drammatico incidente stradale in Bolivia. Due minibus per il trasporto di passeggeri si sono scontrati frontalmente sulla statale che unisce

ALBA/ Frontale tra auto che coinvolge anche un'ambulanza : 4 feriti soccorsi in codice giallo : Frontale ad ALBA presso Mussotto con il coinvolgimento di un'ambulanza diretta a Canale per soccorrere una persona colta da malore. Coinvolte 4 auto. Oltre ai 4 codici gialli per dinamica dell'...

Schianto Frontale tra due auto - morti marito e moglie : La maggior parte della loro vita l'avevano trascorsa insieme e insieme hanno lasciato questa vita. In modo violento. marito e moglie, sono rimasti entrambi vittime di un incidente stradale avvenuto ...

Frontale contro fuoristrada : un morto - due turiste italiane gravi. Erano appena arrivate in Kenya : Incidente stradale questa mattina tra Mombasa e Malindi. Due ragazze italiane di 26 e 34 anni Erano a bordo di un veicolo noleggiato appena atterrate in Kenya, quando l'autista del mezzo su cui viaggiavano avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta, una Land Cruiser, secondo quanto riferisce il quotidiano locale The-Star.Continua a leggere

Napoli - scontro Frontale sul raccordo Vomero-Pianura : centauro in ospedale e traffico in tilt : Incidente frontale sul raccordo Vomero-Pianura, a Napoli, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter all'altezza dello svincolo su via Epomeo. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.15 di questa ...

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto Frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Frontale tra volatile e un Ryanair : atterraggio d'emergenza per il Dusseldorf-Bari : Tanta paura stamane sul volo Dusseldorf-Bari per una collisione in aria tra l'aereo e un volatile. Il volo Ryanair era partito questa mattina dalla Germania, diretto verso Bari dove sarebbe dovuto ...

Incidente Frontale tra due auto sull'Amalfitana : traffico in tilt : Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove - riporta Il Vescovado - due automobili , Fiat Stilo e Grande Punto, si sono scontrate frontalmente per colpa di un ...

Spaventoso Frontale tra un'auto e un camion - 33enne padovana in gravi condizioni : Di prima mattina. E terribile: come riporta BresciaToday , nella mattinata di giovedì 29 novembre un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente lungo la Provinciale 11, e ad avere la peggio è ...

Scontro Frontale tra due auto nel Reggino durante un temporale : due feriti - uno di loro è grave : Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Jonio-Tirreno all'altezza dello svincolo per Gioiosa Jonica, in Calabria, durante un violento temporale. I due conducenti, una donna e un uomo, sono rimasti feriti, quest'ultimo in maniera grave. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Reggio Calabria. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'impatto.Continua a leggere