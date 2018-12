Concorsi truccati per entrare nell' esercito | 15 conclusioni indagini

Concorsi truccati nell’Esercito - due arresti : ‘Dai domiciliari hanno provato a cancellare prove e a far sparire guadagni’ : La gang dei Concorsi truccati grazie al possesso dell’algoritmo per superare i quiz ed entrare nell’Esercito, e da lì poi transitare nelle forze dell’ordine, non si sarebbe arresa con le misure cautelari. Ma dagli arresti domiciliari avrebbe provato a distruggere prove, reclamare soldi, nascondere o far sparire i proventi del reato. Da ieri Sabato Vacchiano e Giuseppe Fastampa sono finiti in carcere. Sono due tra quelli che le indagini del ...

Torino - Concorsi truccati per incarichi universitari e medici : 25 indagati : Secondo la Procura vi era “un sistema clientelare fondato da reciproche concessioni” per ottenere “agevolazioni e raccomandazioni nelle procedure d’indizione concorsuale per l’assegnazione di ruoli medici dirigenziali delle specialità di Psichiatria e Psicologia clinica”. Le indagini dei carabinieri proseguono ora su altri concorsi che potrebbero essere stati gestiti nello stesso modo.Continua a leggere

Concorsi per dirigenti sanitari "truccati" - 25 indagati : Concorsi truccati per incarichi universitari e professioni sanitarie: questa l'accusa mossa nell'ambito di un'indagine del Nas di Torino che ha portato ad indagare 25 persone. I militari del Nas ...

Torino - Concorsi truccati per incarichi universitari e professioni sanitarie : 25 indagati. Anche docenti e ricercatori : Presunte raccomandazioni e agevolazioni nei concorsi per incarichi universitari e professioni sanitarie. Queste le contestazioni del pm di Torino Gianfranco Colace nei confronti di 25 persone dopo le indagini del Nas di Torino. Corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta e falso ideologico in atti pubblici i reati individuati dal pubblico ministero. L’operazione, denominata “Sanitopoli”, ha interessato docenti ...

Torino - Concorsi per dirigenti sanitari truccati : 25 indagati : concorsi per dirigenti sanitari truccati in Piemonte. Militari del Nas di Torino , nella provincia capoluogo e in quella di Cuneo, hanno eseguito 23 decreti di perquisizione locale e contestuale ...

Concorsi per dirigenti sanitari truccati : 25 indagati. C'è anche un professore universitario : ... ordinari e ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Unito , Università degli Studi di Torino, e di strutture sanitarie quali la Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Azienda ...

Concorsi truccati per l'Esercito - il teste-coraggio è nella polizia : Quando mercoledì mattina ha scandito l'urlo che ti cambia la vita - quel 'lo giuro' che segna l'inizio di una carriera in divisa al servizio delle persone -, la sua soddisfazione è stata doppia. Chi ...

Concorsi truccati nell'Esercito - soldi e diamanti per il capo della cricca : Oltre sessantamila euro in contanti, distribuiti in modo diligente in mazzette di piccolo e medio taglio, ma anche oggetti preziosi: diamanti, con tanto di garanzia, di documenti che ne attestano l'...

Concorsi Esercito truccati - 15 arresti : 2 Una operazione dei militari della Guardia di Finanza [VIDEO] ha sgominato un giro di affari su presunti Concorsi truccati per accedere alle forze armate e alle forze dell'ordine. È accaduto a Napoli, dove grazie ad un blitz sono state predisposte 14 misure di custodia cautelare e l'arresto dietro le sbarre di un ingegnere, anch'egli resosi colpevole di aver favorito l'ingresso con i quiz truccati. Fra gli indagati c'è anche Luigi ...

Concorsi truccati per le forze dell'ordine : indagati anche 150 candidati : La Guardia di Finanza di Napoli sta notificando circa 150 avvisi di conclusione indagine ad altrettanti indagati, tra candidati e loro familiari, che avrebbero pagato somme di denaro per ottenere le ...

Concorsi truccati nelle forze dell'ordine : 15 arresti : Napoli, 17 ott., Adnkronos, - Era di 15mila euro il prezzo da pagare per l'assunzione assicurata nelle forze armate truccando il concorso. Il "prezzario" è uno dei particolari emersi dalle indagini ...