Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti con Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo

optimaitalia

: Lutto nel mondo del calcio, morto a 73 anni #FelicePulici, storico portiere della @OfficialSSLazio dello scudetto d… - tg2rai : Lutto nel mondo del calcio, morto a 73 anni #FelicePulici, storico portiere della @OfficialSSLazio dello scudetto d… - OptiMagazine : Anche #TommasoParadiso dei @Thegiornalisti con @SferaEbbasta dopo la strage di #Corinaldo: 'Provocare non è una col… - lucarallo : RT @alelomi: Domani parteciperò a @campuspartyIT #Connect, tavola rotonda '#startup alla ricerca di finanziamenti'?? ?? Incontreremo i ragazz… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)diversi altri colleghi negli ultimi giorni,deisi è espresso sulla tragica vicenda della Lanterna Azzurra di, la discoteca teatro di unadi giovanissimi in cui hanno perso la vita sei adolescenti e una mamma al concerto di.L'ormai tristemente nota vicenda, da cui è scaturita un'indagine aperta dalla Procura di Ancona per omicidio colposo plurimo che vede impegnati gli inquirenti alla ricerca di prove sulla dinamica dei fatti e sui responsabili delle morti, ha scatenato un dibattito in rete sulle responsabilità degli artisti e sul peso della popolarità nell'era digitale in cui ogni messaggio è potenzialmente virale.Il leader dei, intervistato da Vanity Fair e in copertina sull'ultimo numero della rivista, si schiera senza riserve dalla parte del trapper che è stato accusato di essere un ...