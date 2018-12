Alien Isolation | in origine era un gioco in terza persona

eurogamer

(Di lunedì 17 dicembre 2018)è un survival horror in primasviluppato da Creative Assembly, ed è stato pubblicato nel 2014, riporta DSOgaming.Ebbene, ilè diventato velocemente un successo, nonché considerato uno dei migliori capitoli di Alein usciti fino ad oggi. Dovete però sapere che inilera stato pensato per essere iinvece che in prima, come oggi lo conosciamo.L'utente YouTube "NeoGamer" ha infatti pubblicato un video della versione prototipo del, e in questa built divediamo chiaramente come il titolo fosse in prima. Questo filmato di gameplay è stato catturato dalla presentazione di Creative Assembly nella Game Developers Conference 2015, e ci da un'idea piuttosto chiara di come il team di sviluppo aveva intenzione di realizzare il, in quel periodo.Read more…