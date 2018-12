Napoli all' ultimo minuto

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Dall’errore di Anfield alla magia di Cagliari - Milik si prende il Napoli : fiducia e coerenza - Ancelotti rischia e vince con il turnover : Dopo l’errore nel finale di Anfield, Arkadiusz Milik si prende il Napoli con la magia che piega un ottimo Cagliari: Ancelotti rischia con un ampio turnover ma torna a casa con 3 punti importanti Partita fondamentale quella di questa sera per il Napoli. Serviva una reazione che è arrivata, soffrendo e dimostrando ancora una volta di credere nel proprio gioco e nelle potenzialità di un’intera squadra. Dopo l’eliminazione ...

Cagliari-Napoli 0-1. Decide la rete di Milik : azzurri a -8 dalla Juve : Nulla da fare per il Cagliari che perde la sua prima partita in casa in stagione. Invece il Napoli rimane

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...

Cagliari-Napoli - tensione tra tifoserie prima del match : ultras sardi falliscono l’agguato ai fan azzurri : Un gruppo di facinorosi ha provato ad assalire i tifosi napoletani presso il residence in cui alloggiavano, l’arrivo della polizia però ha interrotto il raid Un attacco in piena regola, fallito solo per una fatalità. Un gruppo di ultras del Cagliari hanno provato ad assalire nel pomeriggio di oggi i tifosi del Napoli, di stanza in un residence a Capoterra, comune non distante dal capoluogo sardo. I facinorosi sono entrati armati di ...

Cagliari-Napoli diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Cagliari-Napoli alle 18 La Diretta In attacco c'è Milik - in panchina Insigne - Mertens e Callejon : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Cagliari Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA. Out Insigne - Mertens - Hamsik e Callejon : LE formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-1-2, - da confermare: Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Barella, Ionita; Joao Pedro; Sau, Cerri. All. Maran Napoli, 4-4-1-1,: Ospina; Malcuit, ...

Cagliari-Napoli : ballottaggio tra Insigne e Mertens : Napoli a caccia di gol, tra Insigne e Mertens ballottaggio per entrare dal primo minuto L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive: 'Favorito il napoletano per il posto accanto a Milik: Lorenzo e il belga non segnano in Serie A dal 2 novembre Di sicuro, i loro gol mancano a questo Napoli. Nelle ultime partite c'è ...

Il Napoli dimentica l’eliminazione dalla Champions - Ancelotti racconta la reazione dei giocatori : “sanno che nulla è cambiato” : Già smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League: Ancelotti carico e motivato in vista della sfida del Napoli contro il Cagliari “Sono sicuro che saremo competitivi poi non so se vinceremo ma vogliamo provarci. Il futuro è roseo, è una squadra costruita, fatta, con tanti giovani che stiamo inserendo, da migliorare ulteriormente con piccoli accorgimenti. Non posso garantire che vinceremo quest’anno, ma ...