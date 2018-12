Morto nel sonno a 20 anni | increduli gli amici | distrutta la famiglia | una tragedia

caffeinamagazine

(Di domenica 16 dicembre 2018)nela 20. Succede a Grottaglie. Glihanno provato a svegliarlo, ma lui non ha risposto. Si tratta di un giovane egiziano, da diverso tempo residente in paese in provincia di Taranto, in un piccolo appartamento del centro storico che divideva con due. Sono stati questi ultimi a dare l’allarme, quando si sono accorti che il ventenne non dava segni di vita.Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Sul corpo il medico legale non ha trovato segni di violenza. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura tarantina, a chiarire il giallo. Una storia, quella di Grottaglie, purtroppo non nuova. Molti infatti sono i casi di giovanissimi che si sono addormentati senza più svegliarsi. Il motivo spesso risiede in un’improvvisa crisi cardiaca. Il meccanismo ultimo è in genere tachicardia/fibrillazione ventricolare; meno frequentemente una condizione di ...