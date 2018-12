In arrivo le date di Vasco Rossi a Cagliari nel 2019 e i dettagli sui biglietti in

Ariana Grande ha tranquillizzato i fan sull’arrivo delle date del tour europeo : Ancora un po' di pazienza The post Ariana Grande ha tranquillizzato i fan sull’arrivo delle date del tour europeo appeared first on News Mtv Italia.

Due demo di Anthem in arrivo a gennaio : ecco le date della Vip demo e della Open demo : Con la closed alpha di Anthem che si terrà domani 8 dicembre, i giocatori che non sono stati selezionati per parteciparvi attendono alacremente di poter mettere le mani sul nuovo titolo di BioWare, che attraverso un comunicato stampa è lieta d'annunciare le date di due ulteriori fasi di test per il suo RPG multigiocatore in sviluppo.BioWare, insieme a Electronic Arts, hanno annunciato la data della VIP demo di Anthem, oltre a quella della Open ...

In arrivo il Pokémon GO Community Day di dicembre 2018 - date e orari dell’evento : È stato un anno indubbiamente emozionante per gli appassionati di Pokémon GO, il gioco dedicato ai dispositivi mobile Android e iOS che dal mese di luglio del 2016 ha sostanzialmente stregato la Community di appassionati dei piccoli protagonisti dell'anime e della serie Nintendo curata (nel passato e nel presente) da Game Freak. Ovviamente la conclusione del 2018 non poteva che essere anticipata da un evento mensile assolutamente atteso da tutti ...

Fortnite : il content update 6.30 è in arrivo oggi : Grazie alla segnalazione di Fortniteintel, apprendiamo che Epic Games ha annunciato la pubblicazione dell'aggiornamento di contenuto 6.30 per Fortnite.Stando a quanto comparso su Twitter, il content update verrà pubblicato oggi, 20 novembre, alle 8 AM EST (5 AM PST, 1 AM GMT).Un "aggiornamento di contenuto" è in genere molto più piccolo di un normale aggiornamento e viene principalmente implementato per introdurre nuovi elementi, punti di ...

Battlefield 5 in arrivo a scaglioni - ecco tutte le date d’uscita del gioco : Mancano ormai poco più di venti giorni all'uscita di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga nata dal lavoro sinergico di DICE e di Electronic Arts, e ovviamente elevatissime sono (come di consueto) le aspettative dei fan. I numerosi filmati condivisi dagli addetti ai lavori, dal canto loro, mirano a incrementare sempre di più l'hype attorno al titolo: un'hype che in questa occasione beneficia anche di alcuni innesti importanti e al passo ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, in lingua inglese Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Hey Fifa Fans, The latest […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...