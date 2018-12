Strasburgo | per lo Stato islamico il killer non è nessuno

Strasburgo - attentatore ucciso dalla polizia. Riaperti i mercatini | : Dopo il blitz in cui è stato ucciso Cherif Chekatt, Macron ha ricordato "l'impegno totale contro il terrorismo". Arrestato il fratello maggiore del killer in Algeria. È morto Antonio Megalizzi , il ...

Strasburgo - morti salgono a 4. Ore decisive per Antonio Megalizzi : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore di Parigi che però non specifica l'identità della persona deceduta che però, in base ai ...

È morta una quarta persona tra quelle ferite nell’attentato di martedì a Strasburgo : La procura di Parigi ha fatto sapere che è morta una quarta persona fra quelle ferite nell’attentato avvenuto martedì nel centro di Strasburgo, in Francia. Nell’attacco sono state ferite 11 persone, mentre quattro sono morte e una è stata dichiarata

Gaffe di Conte : arriva al Consiglio Ue con 40 minuti di ritardo e perde il minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, nella giornata di ieri, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell"attentato di Strasburgo prima dell'inizio della riunione del Consiglio europeo. Unico assente Giuseppe Conte, che è arrivato all'Europa Building con grande ritardo.Già, il presidente del Consiglio in quegli istanti stava atterrando all'aeroporto di Bruxelles, distante una mezzoretta in macchina dal ...

Conte in ritardo a Consiglio Ue - sedia vuota a minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : Agenzia Vista, Bruxelles, 14 dicembre 2018 Il premier Giuseppe Conte arriva in ritardo al Consiglio europeo e la sua sedia rimane vuota durante il minuto di silenzio che i leader europei dedicano alle ...

Attentato Strasburgo - applausi per gli agenti che hanno ucciso killer - : Nella zona dove è stato trovato e neutralizzato Cherif Chekatt, la gente è scesa in strada e ha ringraziato la polizia con un lungo applauso. Riconoscenza alle forze dell'ordine dopo il blitz anche da ...

Il killer di Strasburgo ucciso dalla polizia. Ha aperto il fuoco per fuggire ancora | : Cherif Chekatt è stato riconosciuto da una volante. Ha aperto il fuoco per cercare nuovamente di scappare, ma è stato subito bloccato

Strasburgo : cerimonia per le vittime : ANSA, - Strasburgo, 13 DIC - E' da poco iniziata nella cattedrale di Strasburgo la cerimonia interreligiosa alla memoria delle vittime dell'attentato di martedì sera. Un momento intenso, in una ...

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo. I medici : «48 ore decisive per Antonio» : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Strasburgo : nuovi blitz per trovare Cherif : Secondo l'emittente berlinese RBB il killer avrebbe ricevuto una telefonata dalla Germania immediatamente prima dell'attentato. Anche oggi la polizia ha eseguito diversi incursioni in appartamenti sospetti alla ricerca dell'attentatore

Strasburgo - il killer : «Vendetta per fratelli in Siria». Blitz in corso nel quartiere Neudorf : Il quotidiano Le Parisien cita la testimonianza del tassista, salvo perché musulmano e rispettoso della preghiera

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo lotta per la vita : 48 ore per decidere se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'...