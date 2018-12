Sci | paura per lo svizzero Gisin in Val Gardena | brutta caduta poi si riprende

Sci - incidente drammatico in Val Gardena - paura per lo svizzero Gisin : Gara drammatica in Val Gardena dove la discesa libera valida per la coppa del Mondo è stata funestata dall'incidente occorso allo svizzero Marc Gisin. L'atleta elvetico è letteralmente volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista e perdendo conoscenza.

AntifaScismo - l Anpi lancia il fronte europeo 'Bisogna reagire alla paura alimentata dalle destre' : Condividi Numerosi gli interventi, firmati dai protagonisti dell'Antifascismo provenienti da ogni parte del mondo. Come quello della senatrice a vita Liliana Segre. Prima il richiamo alle norme: 'Le ...

SWG / GLI ITALIANI CREDONO NELLA SciENZA PER UN FUTURO MIGLIORE. RESTA LA PAURA PER IL NUCLEARE : E sempre questa percentuale di ITALIANI ritiene che "la SCIENZA è la risorsa più efficace che disponiamo per affrontare le sfide della società globale". E per l'84% "la SCIENZA ha contribuito a ...

Olympiacos-Milan - paura per i tifosi rossoneri ad Atene : 'non camminate soli e non indossate Sciarpe' : Il Milan teme scontri e violenze per le strade di Atene, dunque ha diramato un comunicato per i tifosi che si sono recati in terra greca Il Milan avvisa i propri tifosi recatisi in trasferta ad Atene ...

Olympiacos-Milan - paura per i tifosi rossoneri ad Atene : “non camminate soli e non indossate Sciarpe” : Il Milan teme scontri e violenze per le strade di Atene, dunque ha diramato un comunicato per i tifosi che si sono recati in terra greca Il Milan avvisa i propri tifosi recatisi in trasferta ad Atene di prestare un po’ d’attenzione. Alcune accortezze da seguire a causa della paura nei confronti dei supporters dell’Olympiacos, da sempre conosciuti come violenti. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale rossonero: “AC ...

Italia incattivita e alla ricerca di un riscatto nel sovranismo : paura per la mancata creScita : Di fronte alla precarietà del lavoro e all'assenza di garanzie di un futuro migliore dopo gli studi, oggi molti giovani hanno spostato i propri obiettivi su altri orizzonti, come ad esempio il mondo ...

Matteo Salvini - Pamela Anderson ha paura per il ritorno del faScismo in Italia e lui la umilia così : Non è dato sapere su quali basi la Anderson, che non ha particolari frequentazioni nel nostro Paese, abbia espresso la sua insolita opinione politica. Sta di fatto che il leader leghista ha colto la ...

Milan - Paquetà si confessa : “ho paura di laSciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...

Paura in piScina : prende fuoco un cavo - tutti devono uScire : Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre 2018, alla piscina On Sport di via Stupinigi 16 a Vinovo, dove si è sprigionato un incendio provocato, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, ...

Terremoto - torna la paura a Napoli : Sciame sismico sul Vesuvio [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Basket - Serie A : Marco Ceron operato alla testa dopo la paura durante BreScia-Torino : Germani Brescia, Marco Ceron è stato operato dopo aver subito una dura gomitata fortuita nella gara di ieri contro la Fiat Torino Basket, Serie A: il cestista della Germani Brescia, Marco Ceron, è stato lo sfortunato protagonista della gara di ieri contro la Fiat Torino. Ceron ha subito una gomitata fortuita da un avversario, stramazzando al suolo inizialmente privo di sensi. paura tra i compagni accorsi subito ad aiutare il ragazzo, il ...

Piemonte - valanga al Sestriere : tanta paura ma salvi i due Sciatori coinvolti : Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra il Sestriere , nel Torinese. Due escursionisti, che sono stati appena sfiorati dalla slavina, sono riusciti a mettersi in salvo da soli e a ...