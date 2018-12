Riso con sostanze tossiche | 11 morti in un tempio hindu | mistero sulla contaminazione

Mangiano Riso contaminato durante funzione religiosa : 11 morti in India : Dramma in un tempio Indù nella città di Mysore. Come riferiscono le autorità locali decine di persone hanno ingerito una partita di riso contaminato: il bilancio provvisorio parla di 11 morti e molte persone in fin di vita. Un testimone ha raccontato alla stampa locale che "il cibo emanava un cattivo odore"Continua a leggere

India : Riso contaminato da sostanza tossica - 11 morti in tempio indù : In India è stato servito del riso contaminato da una sostanza tossica nel corso di una cerimonia religiosa in un tempio indù di Mysore: il bilancio è di 11 morti. Altre 93 persone sono state ricoverate in ospedale, 29 in gravi condizioni. In corso le analisi per identificare la sostanza tossica responsabile degli avvelenamenti. L'articolo India: riso contaminato da sostanza tossica, 11 morti in tempio indù sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra - Di Maio : Vale 30-33 miliardi - Risorse fresche in economia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fifa 19 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : problema Risolto : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 19, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 19, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-19 [toc] […] L'articolo Fifa 19: segnalazione ...

Alberto rivela il brutale pestaggio con una foto : “Questo sorRiso è la mia rivincita” : La scioccante testimonianza di Alberto Ferretto, 29enne di Marano Vicentino, aggredito da un gruppo di balordi fuori da un locale lo scorso 1° novembre. Il ragazzo ha reso pubblicato su Facebook la sua esperienza scegliendo una immagine molto significativa che lo ritrae mentre sorride: "Oggi è un grande giorno, vado a riprendermi i denti".Continua a leggere

Gli Young Boys si prendono gioco della ‘Vecchia Signora’ - Hoarau fa ammattire la Juventus : bianconeri primi ma senza sorRiso : La doppietta di Hoarau permette allo Young Boys di superare a sorpresa la Juventus, i bianconeri restano comunque primi grazie al ko dello United a Valencia E’ la notte delle sorprese, una pazza serata di Champions League che regala storie e risultati a sorpresa. Dopo il pesantissimo ko del Real Madrid contro il CSKA Mosca al Bernabeu, cade clamorosamente anche la Juventus, sconfitta dallo Young Boys. Fabio Ferrari/LaPresse Una ...

Rifiuti : Lombardia - ok commissione a proposta Risoluzione contro illeciti : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità questo pomeriggio in commissione Ambiente e Protezione civile di Regione Lombardia alla proposta di risoluzione presentata da Roberto Mura (Lega) relativa ad “interventi per la prevenzione e il contrasto di illeciti nelle attività di stoccaggio,

Manovra - Conte : 'Abbiamo recuperato Risorse - deficit al 2 - 04%' : Il presidente del Consiglio, al termine dell'incontro con Junker: 'Confidiamo che questo negoziato possa concludersi nell'interesse degli italiani'. Un portavoce della Commissione: 'Fatti buoni ...

Regeni - ora anche Parlamento Ue vuole rompere i rapporti con l’Egitto : M5S presenta Risoluzione : Gli europarlamentari del M5S vogliono dare anche a livello europeo un segnale forte all'Egitto, sulla scia della decisione del Parlamento italiano: "Abbiamo presentato al Parlamento europeo una risoluzione in cui chiediamo che il Parlamento europeo interrompa le proprie relazioni diplomatiche con la controparte egiziana. A tre anni dall’omicidio Regeni le autorità egiziane rifiutano di cooperare con quelle italiane e non è stata ancora fatta ...

Come Risolvere problemi di condivisione tra Instagram e pagina aziendale Facebook : Hai problemi a condividere post e storie tra Instagram e pagina aziendale Facebook? La pagina aziendale o semplicemente pagina Facebook che è diversa da quella del proprio profilo. Nel caso tu abbia problemi di condivisione con il tuo profilo puoi seguire la guida dedicata. Sia Facebook che Instagram hanno caratteristiche che li rendono facili da usare insieme. Una di queste è la pubblicazione incrociata dei media da Instagram a Facebook. Ciò ...

Il 12 Dicembre 1970 si teneva l’ultimo concerto dei Doors - con una disastrosa performance di Jim MorRison : Quella sera al Warehouse di New Orleans, il 12 Dicembre 1970 si teneva l'ultimo concerto dei Doors, e tutti i presenti che attendevano Thcoupitoulas Street ancora non sapevano che stavano assistendo alla storia. Jim Morrison era diverso, non era più il sex symbol sciamanico che ammaliava le donne presenti, che incantava il pubblico con i suoi proclama, le sue poesie, la sua voce così potente e profonda e la sua presenza scenica che lo aveva reso ...

Tante novità e problematiche Risolte per Samsung Galaxy S9 e Note con Android Pie il 12 dicembre : Continua senza sosta lo sviluppo di Android Pie e dell'interfaccia One UI per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 disponibili sul mercato. Il programma beta è stato avviato in alcuni Paesi da quasi un mese e, come riportato lo scorso fine settimana con un apposito articolo, le impressioni sono estremamente positive. Nelle ultimissime ore dal produttore coreano si è avuto un ulteriore segnale, se pensiamo al fatto che la beta è stata aggiornata per ...

'Verso il lavoro. Le persone con disabilità intellettiva : da problema a Risorsa'. Convegno targato Aipd : ... sdD, attraverso il percorso 'IMPARARE A LAVORARE', che darà la possibilità ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del lavoro sia attraverso percorsi di orientamento e confronto sul tema sia tramite ...

Mondiali nuoto 2018 : Detti - un bronzo di rabbia. Pellegrini quarta con il sorRiso : Questo Detti versione cinese avrebbe voglia di sbranarsi il mondo ma con l'esperienza ha imparato ad amministrarsi, a non forzare. Di chilometri ne deve ancora macinare, è tornato ad allenarsi a ...