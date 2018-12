Formula E | Massa deluso | Ho fatto una bella gara | ma perché il drive through?

Formula E - benvenuto Massa : ora si può cominciare : I circuiti cittadini possono rendere lo spettacolo più intimo e affascinante rilanciando nel mondo immagini suggestive che fanno marketing e regalano popolarità. Emozioni che Roma proverà nuovamente ...

DIRETTA Formula E / GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv : il grande debutto di Felipe Massa : DIRETTA FORMULA E GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv. Oggi la prima gara della nuova stagione in una sede inedita: classifica, vincitore e podio.

Formula E - tutto pronto per il via. Al volante delle elettriche anche Felipe Massa : Al via ci sono i quattro campioni del mondo della specialità: Nelson Piquet jr , Panasonic Jaguar, , Sébastien Buemi , Nissan e.Dams, , Lucas di Grassi , Audi Sport Abt Schaeffler, e Jean-Eric Vergne ...

Formula E - Massa più veloce del falco pellegrino : Il pilota brasiliano, a bordo della sua vettura, è stato protagonista di un testa a testa con un falco pellegrino, l'animale più veloce del mondo. Un predatore che riesce a raggiungere i 320 km/h. ...

Formula E - per Massa sfida in pista con un falco : Il pilota brasiliano, a bordo della sua vettura, è stato protagonista di un testa a testa con un falco pellegrino, l'animale più veloce del mondo. Un predatore che riesce a raggiungere i 320 km/h. ...

Formula E - Massa sfida un falco pellegrino - VIDEO : Questo fine settimana, il campionato di Formula E prenderà il via con il primo appuntamento stagionale in Arabia Saudita: l'ePrix di Ad Diriyah. Per celebrare la prima corsa in terra araba, la Formula E su proposta dei fan ha organizzato una sfida molto particolare tra una nuova monoposto Gen 2 e un falco pellegrino, l'animale più veloce del pianeta.Alla guida cera Massa. Lo scorso anno, Jean Eric Vergne aveva sfidato un ghepardo in Sud ...

Formula E - Massa sfida un falco per la presentazione del Mondiale. VIDEO : L'ex pilota di Formula 1 sfida l'animale più veloce del mondo - può raggiungere in picchiata i 300 chilometri l'ora -. Nel VIDEO il rapace ha messo nel mirino la sua preda, piuttosto strana visto che ...

Massa e la Formula E vs falco : sfida nel deserto : Felipe Massa vs falco pellegrino: sì, avete letto bene. Il brasiliano, che quest’anno correrà in Formula E con il team Venturi, ha sfidato il rapace, che ci dicono essere l’animale più veloce del pianeta. Chi avrà vinto? Non vi resta che leggere o guardare il video… Ah, non che in tutte le cose debba necessariamente […] L'articolo Massa e la Formula E vs falco: sfida nel deserto sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula E - Felipe Massa contro il… falco pellegrino : sfida stravagante per il brasiliano nel deserto : Il pilota brasiliano ha sfidato un falco pellegrino nel deserto vicino Ad Diriyah, un confronto voluto dai fan del campionato elettrico Il pilota di Formula E, Felipe Massa, al volante della Gen2 in uno scontro diretto con l’animale più veloce del pianeta. Non è la prima volta che la monoposto 100% elettrica di Formula E si è sfidata con un animale. L’anno scorso, infatti, il campione in carica Jean-Eric Vergne ha corso fianco ...