Salvini in Israele | patto ' anti-Onu' con Netanyahu Vicepremier ridisegna strategie

Salvini in Israele critica la Ue : 'Sempre a favore dei palestinesi' : Matteo Salvini sta piacendo qui in Israele per il suo approccio franco, aperto e - secondo fonti governative di Tel Aviv - senza la doppiezza tipica della politica italiana. Il vicepremier leghista ha detto più volte in questa visita come Israele, 'bastione di democrazia e civiltà', non possa essere abbandonato dall'Europa e ha spiegato come l'approccio ...

Salvini : ipotesi di gasdotto da Israele : 13.54 "C'è l'ipotesi di un gasdotto da Israele fino al sud Italia,chiederò alle imprese di collaborare".Così il vicepremier Salvini nell'incontro con la stampa a Gerusalemme. A chi chiede se l'ambasciata italiana sarà trasferita a Gerusalemme,risponde: "Step by step. C'è un governo e devo ascoltare anche i partner". "Israele è modello da difendere e sostenere",aggiunge. Quanto alle risoluzioni Onu anti-Israele,avverte:cambierà la politica ...

Salvini In Israele : "Hezbollah? Terroristi islamici" |Imbarazzo alla Difesa e al comando militare Unifil : Il vicepremier: "Arrivo a Gerusalemme dopo il sopralluogo al tunnel scavato dai Terroristi islamici. Tutto il mio impegno per sostenere il diritto alla sicurezza di Israele". Fonti della Difesa e del comando italiano a Unifil fanno trapelare "preoccupazione" e "imbarazzo"

Salvini e Di Maio divisi anche su Israele : 'Italia baluardo di Israele nella nuova Europa' : La Lega e i 5 stelle, mentre si azzuffano per il durissimo attacco dei colonnelli di Di Maio a Salvini sul soldi del Carroccio, sono agli antipodi anche sulla politica estera. Salvini è in Israele e ...

Salvini in Israele definisce Hezbollah terroristi : Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato oggi a bordo di un elicottero militare la zona nord di Israele, dove nei giorni scorsi ha avuto luogo l'operazione Scudo Nord contro i tunnel scavati dai miliziani di Hezbollah. L'operazione condotta dall'esercito israeliano mirava a individuare e neutralizzare i tunnel scavati da Hezbollah tra Libano e Israele e, secondo Al Jazeera, avrebbe avuto luogo solamente sul lato israeliano senza mai estendersi ...

Israele-Palestina - Salvini : “Hezbollah terroristi islamici. Se scavano dei tunnel non è per fare la spesa” : “Non capisco lo stupore che ho letto su un’agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano, non penso si faccia per andare a fare la spesa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa da Gerusalemme. L'articolo Israele-Palestina, Salvini: “Hezbollah terroristi islamici. Se scavano dei ...

Israele - Salvini : “Hezbollah terrorista”. Fonti Difesa : ‘Preoccupazione e imbarazzo L’Italia in Libano guida la missione Unifil’ : “I terroristi islamici di Hezbollah“. Questa definizione affidata a Twitter dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ha creato un caso con il ministero della Difesa. In visita in Israele, in mattinata il capo del Viminale ha visitato quello che il 4 dicembre l’esercito di Gerusalemme ha presentato come “il primo tunnel di attacco” costruito da Hezbollah e scoperto al confine con il territorio ...

