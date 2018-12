Firenze | commerciante picchiato da 3 rapinatori dell' est

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Notte di paura ieri sera per una periferia nord di. Attorno alle 21 di sera, tre banditi sono entranti in un bar esplodendo alcuni colpi con una scacciacani. Il titolare"esercizio commerciale, non intimorito dal gesto dei 3 malviventi, avrebbe opposto resistenza alla richiesta di consegna"incasso, finendo per essere colpito con un oggetto contundente.Siamo in via Milanesi, una zona residenziale del quartiere di Rifredi, a. Qui nell"ultimo periodo i cittadini hanno assistito alla crescita del numero di eventi criminali.I tre banditi, con accento"est, dopo l"aggressione sono riusciti a fuggire prelevando l"intero incasso del bar. Il titolare è stato invece trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure mediche.Le indagini sono ora in mano ai Carabinieri del capoluogo toscano: al vaglio le testimonianze di due clienti presenti al ...