Pregiudizio di genere | la correlazione tra il volto maschile e la competenza percepita

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La prima impressione conta, o almeno così sostiene una ricerca pubblicata su Psychological Science che ha fatto luce suldia cui molte persone sono sottoposte, seppur in modo inconsapevole. DongWon Oh, Elinor A. Buck e Alexander Todorov dell'Università di Princeton si sono posti l'obiettivo di identificare gli indizi visivi che influenzano il modo in cui viene percepito il senso didi una persona, partendo dalla prima impressione sull'aspetto fisico.I tratti del viso associati allaUsando le valutazioni che le persone facevano su una serie di volti, i ricercatori hanno potuto stabilire i parametri che vengono presi in considerazione per giudicare lae l'affidabilità di una persona a primo impatto. Hanno poi costruito un modello che ha permesso di modificare i volti in modo digitale, provocando delle variazioni che facevano ...