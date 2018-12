Amazon Alexa permette di impostare promemoria basati sulla posizione geografica

Recensione di Alexa Echo Dot (3ª generazione) : l’assistente vocale di Amazon : Finalmente abbiamo messo le mani su Alexa Echo Dot (3ª generazione), l’ultimo ed il più economico assistente vocale prodotto da Amazon. La curiosità era tanta e abbiamo utilizzato tutto il tempo necessario per assillare e stressare leggi di più...

Skill Home + Control di BTicino lavora con Amazon Alexa : Arriva in Italia la Skill Home + Control di BTicino che permette ad Amazon Alexa di dialogare con i comandi della nuova linea Living Now e gestire il Controllo dei dispositivi domestici solamente con la voce. Grazie all’interazione con Living Now – la nuova linea BTicino che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart – la Skill permette di Controllare luci, tapparelle e prese domestiche con il ...

Alexa cosa provare a chiedere a Natale a echo Amazon : Natale con Alexa Amazon quali sono le domande che potrai fare a Natale all'assistente vocale Alexa fer stupire i parenti e amici che verranno a casa vostra.

Quanto costa Amazon Echo? Prezzo e cosa può fare davvero con le domande ad Alexa : Quanto costa Amazon Echo? Qual è il suo Prezzo completo sull'omonimo store, cos'è davvero e come funziona il dispositivo? Stiamo parlando dell'altoparlante intelligente con l'assistente vocale Alexa integrato, protagonista di una campagna pubblicitaria davvero serrata in vista delle prossime festività natalizie. A cosa serve il device e soprattutto il suo costo è commisurato alla realtiva utilità? Amazon Echo è funzionale in Quanto si ...

Amazon Alexa ora si integra con tutti gli accessori Bluetooth : L’assistenza vocale Alexa di Amazon è pronto finalmente ad arrivare su tanti dispositivi Bluetooth, come altoparlanti e cuffie, ma non solo. Infatti fino ad ora gli unici accessori supportati erano quelli di Bose, Jabra e leggi di più...

Amazon Echo Plus e Alexa : La recensione : Cos’è Amazon Echo Plus? Amazon Echo Plus (2 generazione) è il nuovissimo smart-speaker presentato da Amazon qualche settimana fa. Echo Plus funziona tramite comandi vocali ed ha integrato al suo interno Alexa, l’assistente vocale grazie alla quale questo speaker è in grado di rispondere alle tue domande e a controllare i dispositivi domotici che hai in casa. Questo dispositivo integra un processore Dolby, che garantisce un audio ...

Cosa domandare ad Alexa Amazon : Ecco alcune domande che potrai fare ad Alexa appena attivato. Le tue giornate non saranno più come prima con Alexa l'assistente vocale di Amazon.

Amazon : all-in su Echo e Alexa - due città per HQ2 - : ... sarà sempre più presente in ogni ambito e settore, dalla casa all'ufficio, fino all'automobile grazie ad alcune partnership siglate con i produttori del mondo quattro ruote. L'aver raggiunto le 10.

SKODA sposa Amazon Alexa : manca ancora l’italiano - per il quale servirà qualche mese : Il Gruppo Volkswagen si è mostrato il più reattivo del panorama automobilistico internazionale a recepire la novità targata Amazon L'articolo SKODA sposa Amazon Alexa: manca ancora l’italiano, per il quale servirà qualche mese proviene da TuttoAndroid.

I servizi di Amazon Alexa presto disponibili anche in Italia per i Clienti ŠKODA - : Skoda conta su oltre 35.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 mercati. A fine ottobre l'assistente vocale Alexa di Amazon è arrivato in Italia insieme agli speaker smart Amazon Echo : ...

Amazon Alexa approda sul Microsoft Store di Windows 10 : La UWP di Alexa trapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul Microsoft Store. Questo significa che l’assistente AI di Amazon può essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet Windows 10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese di Windows gli Stati Uniti ...

Che cosa chiedere ad Alexa Echo Plus Amazon : Le domande che puoi fare ad Alexa Amazon per stupire amici e parenti. Ecco che cosa domandare ad Alexa per metterlo alla prova.

Amazon Alexa debutta anche a bordo delle automobili in Italia : Amazon Alexa arriva in Italia anche a bordo delle automobili. Il primo marchio che integrerà l’assistente vocale di Amazon nel suo infotainment, per il momento è Seat, che lo ha già fatto sui modelli destinati leggi di più...

Debutta in italia Amazon Alexa - c’è anche SuperGuidaTV : Fa il suo debutto ufficiale in italia Amazon Alexa, il servizio vocale basato sul cloud sviluppato da Amazon, utilizzato nei dispositivi Amazon Echo. Tra le prime aziende che saranno presenti al lancio di questa nuova tecnologia ci siamo anche noi di Super Guida TV. Ma facciamo un passo indietro, vediamo di capire prima di tutto cos’è Amazon Alexa, come chiedere informazioni e come si attiva. Cos’è Amazon Alexa Amazon Alexa è una ...