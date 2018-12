PS4 generazione remaster | un pericolo per l’industria videoludica?

optimaitalia

(Di martedì 11 dicembre 2018)È un periodo alquanto florido per idi titoli più o meno storici, con i publisher che si sfregano le mani preparandosi a incassare vagonate di denaro con un rischio praticamente nullo. Gli ultimi anni hanno infatti evidenziato una tendenza più o meno marcata sotto questo punto di vista, con i primi esperiementi che hanno dimostrato di come si possano massimizzare gli introiti senza per forza di cose esporsi a enormi pericoli economici.Erano i tempi di PS3, con Sony che tentò la strada delle riedizioni in salsa rivista e corretta, al fine di foraggiare il mercato con prodotti che permettessero anche alle nuove leve videoludiche di recuperare, senza il trauma di downgrade grafici, piccole perle dal passato. Era il caso di God of War, che ripropose i primi due storici capitoli rilasciati nella prima decade del 2000 su PS2 in chiaveizzata per l'allora console ...