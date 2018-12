Pavia | ragazza 18enne azzannata da pitbull nel letto

ilgiornale

(Di martedì 11 dicembre 2018) Unadi 18 anni è statadal cane di casa mentre erano soli nell"appartamento. È accaduto in un"abitazione in via Roma, a Dorno, paese in provincia di. Ilapparterrebbe al compagno della madre. Al momento è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di. Anche se non in pericolo di vita, la giovane ha riportato ferite molto gravi al torace e al braccio destro. Le ferite particolarmente profonde rischiano di essere permanenti e invalidanti. Sarebbero ancora da chiarire le dinamiche dell"improvvisa aggressione da parte dell"animale.Secondo le prime riscostruzioni degli agenti, lasarebbe stata assalita sul. Non si conosce ancora il momento preciso dell'aggressione. Laprima di riuscire a urlare e avvertire con le sua grida di dolore e spavento i vicini, potrebbe essere svenuta. Solo in seguito, una volta ripresa ...