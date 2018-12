NCIS Los Angeles 10×12: ad un passo dalla luna di miele?

ilnotiziangolo

(Di martedì 11 dicembre 2018)Los10×12 trama e promo – Il dodicesimo episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS la prossima domenica, 6 gennaio 2019. "The Sound of Silence" vedrà Kensi e Deeks ancora all'opera per ultimare gli ultimi dettagli del loro matrimonio. La trama diLos10×12 prevede inoltre un nuovo caso importante per la squadra.Los10×12 trama e anticipazioniIl capo della logistica di una stazione destinata alle armi navali collassa sul lavoro: si tratta di una morte naturale oppure di qualcosa di più? Il sospetto delle autorità è che non sia da escludere un attacco dei terroristi, per via delle modalità del decesso e per il ruolo particolare ricopertovittima. Callen ed il resto degli agenti dovranno indagare proprio su questo, alla ricerca della pista giusta per risolvere il caso.