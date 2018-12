Milan | è corsa a due per Bertolacci

Cutrone-Pipita a secco. Il Toro frena il Milan nella corsa Champions : Era una partita diversa questo Milan-Torino. Tanti incroci, tanti significati che vanno oltre la semplice partita di calcio. Era la sfida di Gigi Radice, scomparso sabato dopo una lunga malattia. Lui ...

Milan - Gattuso in conferenza : la rincorsa all’Inter e le insidie del Torino di Mazzarri : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che la gara di domani contro il Torino non sarà certo una passeggiata, il tecnico riavrà Higuain a disposizione Il Milan di Gennaro Gattuso si affaccia alla domenica di Serie A, pronto a giocare una gara importantissima contro il Torino. I rossoneri devono proseguire nelle buone prestazioni fatte vedere recentemente, prestazioni che hanno riportato la squadra in linea col progetto di ritorno in Champions ...

Gran Galà del Calcio AIC : a Milano viene premiato il gol più bello della scorsa stagione : Nel corso della cerimonia verranno consegnati due premi alla carriera a Francesco Totti e Andrea Pirlo, due campioni del Mondo che oltre al successo che unisce milioni di italiani nella gioia più ...

Corsa Champions. La Lazio rimedia un solo punto a Verona e si fa scavalcare dal Milan : Gira tutto male alla Lazio di Inzaghi che rischia di perdere a Verona e si ferma al pareggio in casa

Lazio-Milan - le pagelle rossonere : Donnarumma parata da urlo - Cutrone tanta corsa per nulla : Donnarumma 6,5 Reattivo tra i pali e attento sulle conclusioni da fuori aerea. La parata su Wallace è da urlo. Incolpevole sul gol di Correa. ABATE 6 Adattato nel ruolo di centrale, non fa rimpiangere ...

Milano Half Marathon - tutti di corsa nei luoghi simbolo della città : Milano Half Marathon, tutti di corsa nei luoghi simbolo della città È tornata, per la seconda edizione, la mezza gara "autunnale" del capoluogo lombardo. I partecipanti attraversano i quartieri più famosi tra modernità e tradizione Parole chiave: ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Turchia! Darussafaka sconfitto col brivido nel finale : L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta ...

Calgary dice no ai Giochi 2026. In corsa Milano-Cortina e Stoccolma : Roma, 14 nov., askanews, - Il sogno di Calgary di mettere in scena le Olimpiadi invernali 2026 si è infranto con i no dei residenti della città canadese che hanno votato in modo schiacciante contro l'...

Olimpiadi Invernali 2026 : prevale il “No” nel referendum a Calgary. Milano-Cortina e Stoccolma restano in corsa : Una giornata importante quella trascorsa a Calgary (Canada) per Olimpiadi Invernali 2026. Nella città canadese, che ospitò i Giochi nel 1988, si erano aperte le urne per il referendum cittadino in merito alla candidatura per ospitare la rassegna a Cinque Cerchi. Ebbene, secondo i primi risultati pubblicati (non ancora ufficiali), il fronte negativo ha ottenuto il 56,4% dei voti e la tendenza da questo punto di vista appare ormai già delineata. ...

Europa League - Milan : per i bookie - rossoneri ancora in corsa per il primo posto : Con una punizione di Suso, il Milan ha rimontato il Betis a Siviglia ed è tornato casa con un importante pareggio nel quarto turno di Europa League. I rossoneri hanno fallito il sorpasso ai biancoverdi in cima alla classifica del Girone F, ma con due partite da giocare possono ancora sperare di farlo. Sul tabellone Snai, come riporta Agipronews, la qualificazione dei rossoneri al primo posto è data a 2,50; i biancoverdi, un punto più su, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Milano e Cortina - Ritten corsara sul campo del Kitzbuhel - finalmente Fassa - Gherdeina batte Salisburgo ai rigori : Giunta al termine la fittissima 15ma giornata di Alps League 2018-2019, torneo europeo con tante squadre italiane protagoniste, a partire da Valpusteria, che questa sera ha raggiunto la tredicesima vittoria netta su 13 match disputati, battendo Milano con il punteggio di 6-3 e restando clamorosamente a punteggio pieno. L’altro derby azzurro in programma ha visto la vittoria di Vipiteno in casa contro Cortina per 3-2. Vittorie esterne anche ...

Milan - Gattuso e Pasqua nuovamente di fronte dopo l’episodio di domenica scorsa : La partita contro Milan e Sampdoria si è conclusa con uno scatto d’ira dell’allenatore rossonero Gennaro Gattuso, impazzito per l’eccessivo protrarsi dei minuti di recupero. Le mire sono state rivolte al quarto uomo Fabrizio Pasqua, che domani dirigerà le operazioni di gioco della partita tra Milan e Genoa. Gattuso comunque ha riconosciuto subito dopo di aver esagerando scusandosi ai microfoni di Sky Sport. SCARICA GRATIS ...

Milan - Rodriguez e Laxalt - che sorpresa : corsa e cross anche da sinistra : Era la catena debole del Milan di questi primi mesi, nel giro di 90 minuti è diventata un punto di forza quasi quanto il lato 'Susista': tra i passi avanti mostrati dai rossoneri nel 3-2 alla ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...