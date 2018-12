L' italiano è una lingua meravigliosa

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

Salvini pubblica una lettera di minacce ricevute - in un italiano un po' incerto : "Letterina di minacce, soprattutto alla grammatica italiana, arrivata al ministero... Si tira dritto, baci e abbracci! Sabato prossimo, 8 dicembre alle 11 a Roma in piazza del Popolo, risponderemo con i sorrisi di un mare di italiani perbene!". Così su twitter il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che posta la foto della lettera di minacce ricevuta. Letterina di minacce, soprattutto alla grammatica ...

Kate Middleton in visita a Leicester : il saluto in italiano a una fan : È diventato subito virale il video in cui Kate Middleton viene fermata da una fan italiana durante la sua visita al King Power Stadium di Leicester. La coppia è arrivata allo stadio per rendere omaggio al proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, morto il mese scorso in un incidente aereo e dopo aver depositato dei fiori ed essere stata a fianco del marito, si è fermata a parlare con dei fan. Mentre la duchessa di Cambridge Kate Middleton salutava ...

Così l'uomo andrà a vivere sulla Luna - il progetto anche italiano per la base : All'interno dello speciale un approfondimento di Marta Meli con la storia dei cimeli della corsa alla Luna custoditi nei sotterranei del Museo della Scienza e tecnologia di Milano, che nella sezione ...

Salmo è il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale - 'Sparare alla luna' : Doveva succedere e lui non si è fatto sfuggire l'ocacsione: Salmo è il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale. Si tratta di ' Sparare alla luna ' feat Coez, ...

Jessica Chastain è mamma di una bambina e le ha dato un nome molto italiano : Come italiano è il marito The post Jessica Chastain è mamma di una bambina e le ha dato un nome molto italiano appeared first on News Mtv Italia.

A Palazzo Galli svelati i segreti di una razza speciale : il lupo italiano : Un magnifico maschio di 3 anni che oggi possiamo ammirare grazie all'infaticabile opera del professor Mario Messi , originario di Bergamo e laureato in filosofia - studiò economia con Luigi Einaudi, ,...

Truffleland - il tartufo italiano in una app : Negli ultimi 20 anni la richiesta del tartufo, uno dei prodotti simbolo del made in Italy è cresciuta , ma nel nostro Paese se ne è raccolto sempre meno . I Paesi emergenti che sono riusciti ad ...

I Muse aggiungono una nuova data al tour italiano : il 13 luglio a Milano : Vista la copiosa vendita di biglietti nei giorni scorsi, i Muse oggi hanno annunciato una nuova data a Milano. Dunque, saranno due i concerti che la band terrà a San Siro, e tre gli appuntamenti complessivi del tour italiano: 12 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 13 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 20 luglio 2019: Stadio Olimpico-Roma Il tour mondiale Dopo i concerti memorabili che hanno entusiasmato il pubblico italiano prima a San Siro ...

A X Factor Fedez mostra la fede a Luna. Mara Maionchi impazzisce per Anastasio che canta i Pink Floyd in italiano : Sherol e Anastasio che si confrontano con mostri sacri come Whitney Houston e Pink Floyd, la riscoperta della canzone d'autore italiana, l'addio all'ultimo baluardo rock di questa edizione di X-Factor. Il quarto Live sarà ricordato non solo per le esibizioni dei concorrenti in gara, ma anche per alcune uscite impreviste dei giudici. Prima Mara Maionchi si galvanizza ascoltando Another Brick In The Wall, ricordando con entusiasmo gli anni della ...

Malagò : 'Quella del Governo non è riforma - è una vera e propria occupazione dello sport italiano' : Con i contributi gestiti dalla nuova struttura politica il Coni si ridurrebbe a un'agenzia di viaggi. riforma illogica, non mi dimetto soltanto perché non sono uno che abbandona la barca".

Fmi - arriva una nuova bocciatura per il governo italiano : I "problemi chiave" dell'economia italiana sono "la bassa crescita" del Pil e "la debolezza" della situazione sociale. "I redditi personali reali sono al livello di due decenni fa", rilevano i ...

Raul Bova raggiante accanto alla nuova arrivata : l’attore italiano sorride con Rocio - Luna ed Alma [GALLERY] : Raul Bova è diventato padre per la quinta volta, paparazzato insieme alla sua famiglia allargata e con la nuova arrivata Alma Luna, Alma, Rocio e Raul Bova insieme. La famiglia è stata paparazzata dai fotografi della rivista ‘Chi’ e da quelli del settimanale ‘Diva e Donna’ dopo la nascita della piccola figlia. L’attore italiano appare felice di fronte con tutta la ‘ciurma’ dietro e non si può che ...