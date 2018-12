Gf Vip | Nudo è il vincitore | Serena Enardu lancia frecciatina a Francesco sulla Salemi

Blastingnews

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 3. Una puntata ricca di colpi di scena in cui finalmente abbiamo potuto scoprire il nome del. A trionfare è stato Walter, già super favorito per la vittoria. L’attore ha avuto la meglio su Andrea Mainardi, lo chef che in precedenza è riuscito a battere al televoto Silvia Provvedi, Stefano Sala eMonte. Proprio quest’ultimo, in queste ore, è stato attaccato dalla nota ex tronistaGf Vip,attaccaMonteè nota per aver partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista nel lontano 2008. Dopo quell’esperienza, da cui è uscita insieme a Giovanni Conversano, la bella sarda è tornata alla sua vita, prendendosi cura del figlio Tommaso. Ma non solo. Da anni fa coppia fissa con il cantante Pacifico Settembre, conosciuto come ‘Pago’. Nonostante non la si veda ...