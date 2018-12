Borse in rally su speranze per commercio globale

Borse in rally su tregua Usa-Cina e corsa greggio. A Piazza Affari vola St : La "pace" temporanea tra Washington e Pechino arrivata al G20 in Argentina spinge la propensione al rischio e in particolare gli acquisti sul settore auto. Fiammata del petrolio grazie all’intesa tra Russia e Arabia Saudita per contenere la produzione a pochi giorni dal vertice Opec di Vienna...