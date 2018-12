Creare Email temporanea

dopedgeeks

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Quando inserisci il tuo indirizzoper registrarti su un sito web, non ti stai solo aprendo a possibili fastidiosepubblicitarie e di spam (nonostante l’introduzione della GDPR), ma stai anche consegnando una parte essenziale delle tue informazioni personali a terzi.Se il sito in questione dovesse subire una violazione della sicurezza, essere quindi bucato, il tuo indirizzopotrebbe cadere nelle mani di hacker malintenzionati o i più svariati criminali informatici, compromettendo la sicurezza degli account online.Il modo migliore per evitare di ricevere mail di spam, fishing e truffe di vario genere è quello diun indirizzo mail temporaneo utilizzando un servizio di posta elettronica usa e getta, sostanzialmenteuna mail falsa.Potrai utilizzare questo indirizzofake per iscriverti ad un sito, cliccare sul link di conferma che arriva ...