Incidenti stradali | nel 2017 aumentano i decessi | anche se…

Incidenti stradali in calo - ma più morti : 11.28 Incidenti stradali in calo nel 2017, ma più vittime rispetto al 2016. Lo rileva il Rapporto Istat. Il numero dei morti è aumentato del 2,9%, dopo la flessione del 2016 e la battuta di arresto dei due anni precedenti. Comunque, rispetto al 2010 le vittime della strada diminuiscono del 17,9%. Nel 2017 si sono verificati 174.933 sinistri e le vittime sono state 3.378. Le prime tre cause d'Incidenti stradali sono la distrazione,il mancato ...

Incidenti stradali : nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : I decessi aumentano del 2,9%, i sinistri calano dello 0,5%. Forte incremento di vittime fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Crescono i decessi su autostrade (+8%) ed extraurbane (+4,5%) e diminuiscono negli abitati dei grandi Comuni (-5,8%). In calo le multe per...

Incidenti stradali - il "caso Paolini" : quando un colpo di tosse uccide : Quello più complessivo della sicurezza stradale è un problema che la politica finge di non vedere. Non v'è giorno che non si conti una carneficina di morti, feriti, invalidi e danni per un ammontare ...

Incidenti stradali - al via FiancoAFianco" : Ed è per noi significativo questo dialogo tra il mondo sanitario e le assicurazioni, in particolare per garantire risposte efficaci ai bisogni di pazienti complessi e delle loro famiglie'.

Al fianco delle vittime di Incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone , con costi sociali elevatissimi. E l'...

Al fianco delle vittime di Incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone, con costi sociali elevatissimi. E l’obiettivo di una delle maggiori compagnie assicurative è stato quello di studiare e mettere in campo un nuovo modo, che mette al centro la persona, di assistere chi, a seguito di un sinistro, subisce ...

Incidenti stradali : scontro moto-bici - due morti nel Riminese : Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese proviene da NewsGo.