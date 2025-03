Sport.quotidiano.net - Granata, regna l’equilibrio. Radiografia di un pareggio

E’ ormai provato che nella fase conclusiva di una stagione la necessità per ciascuna squadra di arrivare al traguardo prefissato prevale su tutto il resto e rende le gare più equilibrate. Com’è stata nei numeri Pontedera-Ascoli. Addirittura, se guardiamo i dati delle ultime 4 partite giocate dai, domani ospiti della Pianese, ossia le due perse contro Entella e Pescara e le due pareggiate con Milan Futuro e i bianconeri, in tutte emerge un equilibrio generale. Questo un po’ per la stanchezza, un po’ perché i punti ora "pesano" di più, e poi perché si tende a non perdere. Quindi anche l’1-1 con l’Ascoli è stato figlio di una partita equilibrata in tutto e per tutto. Ad esempio nei tiri totali, che sono stati 10 per il Pontedera, contro 9, con i tiri finiti in porta, che sono stati 3 a testa, oppure negli assist, che sono stati 8 a 7 sempre a favore di Ladinetti e compagni, o nei passaggi chiave,18 contro 15, mentre, rimanendo nei dati della fase offensiva, a favore dell’Ascoli parlano i dribbling, 18 a 13, i tiri bloccati, 2 a 1, le palle laterali, 15 a 11, e il possesso-palla, 60% a 40%.