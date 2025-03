Spazionapoli.it - Lukaku leader assoluto: decisione ufficiale sul bomber del Napoli

con la Nazionale del Belgio: laè per lui una grandissima gioia.Tra picchi di amore e qualche riflesso di odio Romelusta vivendo una buona stagione agli ordini di Antonio Conte. L’attaccante belga classe 1993, quasi sul finire dell’ultima sessione estiva, dopo una lunga trattativa, è approdato a Napoli con grandi aspettative. Nonostante alcune prove incolori, vedi l’ultima a Venezia, i numeri finora non gli danno torto: 10 gol e 9 assist in 29 presenze stagionali.Volato in Nazionale per le prossime sfide del suo Belgio, intanto,ha dimostrato anche lì di essere untecnico e non solo. Oggi il Ct Rudi Garcia, intervenendo in conferenza stampa, ha confermato unasul suo bomber.Napoli,capitano in Ucraina-Belgio: l’annuncio di GarciaAlla vigilia di Ucraina-Belgio, gara di Nations League in programma domani sera alle 20,45 sul campo neutro di Murcia in Spagna, il Ct belga Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa.