Lanazione.it - "Il lago di Castagnati va monitorato". Seano teme la tenuta degli argini

Leggi su Lanazione.it

Quale è lo stato di manutenzione e il livello di sicurezza deldi? Nelle ultime settimane, diversi residenti dihanno scritto per chiedere come può esserelo stato di questoartificiale perché sarebbero emersi alcuni punti di criticità relativi agli. Il, lo ricordiamo, si trova fra Carmignano e, poco sopra l’abitato di Castelvecchio ed è stato utilizzato comedi pesca sportiva, gestito da associazioni sportive. Qui si sono svolte anche esercitazioni della Vab per testare l’utilizzo di pompe idrovore. Le ultime copiose precipitazioni hanno aggravato le condizioni delle zone circostanti, come via Valle oppure lo smottamento su via del Casone, con un pezzo di bosco franato in pianura e questo sta alimentando ulteriore preoccupazione.