Merate (Lecco) – Non si affitta ai neri. Nemmeno se “il nero” ha undi lavoro, uno stipendio sicuro, i soldi per pagare. Nemmeno se haun neonato rinchiuso in un’auto rovente sotto il sole a picco, allertando i soccorritori, a rischio di essere portato in caserma e poi cacciato a forza dall’Italia, perché irregolare, clandestino, con due ordini di espulsione coatta pendenti. Un gesto che a Niang Mousse Diarra, Bur per tutti, senegalese di 46 anni che abita a Merate, che nel 2018 è valso il permesso di soggiorno. Non però appunto il diritto ad unain. “Sono di, nessuno vuole affittarmi un appartamento”, racconta Bur. Il 3 luglio 2017 Bur, che si guadagnava da vivere come vucumprà vicino all’ospedale di Merate, si è accorto di un neonato rimasto chiuso in macchina: la mamma continuava a piangere disperata sul vetro del finestrino ma nessuno la aiutava.