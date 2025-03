Notizieaudaci.it - Omicidio Garlasco, spunta supertestimone a Le Iene: ‘Non c’è stata volontà di ascoltarmi un mese dopo’

Da nove anni Leseguono il caso disenza mai abbandonare l’ipotesi che ci possa essere stato un errore nel condannare come responsabile dell’di Chiara Poggi, Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca dei fatti. Chiara Poggi, misteriosoa Le: ‘Lo faccio per lei’Il fidanzato di Chiara Poggi ha quasi finito di scontare la pena ma negli ultimi giorni c’è stato uno sviluppo con Andrea Sempio che è stato iscritto al registro degli indagati e si è sottoposto al test del DNA dopo aver manifestato stupore per la decisione Procura di riaprire il caso. Il 38enne è legato da un solido rapporto di amicizia con Marco Poggi. Due giorni fa Lehanno incontrato unche, dopo 18 anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione su ciò che sarebbe accaduto il giorno del delitto.