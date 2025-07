Terremoto in Italia scossa di magnitudo 3.6 | l’hanno sentita tutti!

Terremoto in Italia, una scossa di magnitudo 3.6 che ha fatto tremare tutto il paese, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi l'ha vissuta. Un rumore sordo e un breve ma intenso tremolio hanno interrotto la routine quotidiana, ricordandoci quanto sia fragile il nostro equilibrio. In momenti come questi, la sicurezza e la preparazione diventano essenziali. La domanda ora è: siamo pronti a reagire?

Un rumore sordo, come il passaggio di un treno sotterraneo. Poi il tremolio, breve ma netto, che ha fatto vibrare vetri, scricchiolare porte, ondeggiare lampadari. Sono bastati pochi secondi per interrompere la routine di un normale martedì mattina: chi era già al lavoro si è fermato, chi era in casa ha cercato di capire da dove arrivasse quel boato. A San Felice sul Panaro, comune in provincia di Modena, la terra ha tremato alle 9:43. Un movimento rapido, secco, che ha risvegliato paure mai del tutto sopite in una zona che conosce bene la parola terremoto.

