Temptation Island Raffaella Mennoia | I casting partono a fine febbraio abbiamo più di tre mesi per capire chi fa il furbo

Raffaella Mennoia, mentore di Temptation Island e fedele collaboratrice di Maria De Filippi, apre uno scorcio esclusivo sul dietro le quinte del reality più atteso dell’estate. Con i casting in programma a fine febbraio, tra tre mesi si sveleranno i protagonisti delle tentazioni. Ma quali saranno le coppie che entreranno nel villaggio? Scopriamolo insieme, tra sorprese e colpi di scena ancora da rivelare.

L'autrice e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, commenta il grande successo di Temptation Island e svela alcuni retroscena inediti circa la scelta delle coppie da far entrare nel villaggio delle tentazioni.

