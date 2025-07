Tamponamento choc in autostrada coinvolti tir e auto | cabina in bilico sulla scarpata

Un drammatico tamponamento sulla A1, tra Orvieto e Fabro, ha causato un incidente apocalittico che ha bloccato il traffico per ore. Tir coinvolti, un’auto ribaltata e una cabina in bilico sulla scarpata: scena da film che ha lasciato tutti sgomenti. La violenza dell’impatto ha ricordato quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale. Fortunatamente, nonostante il caos, si sono evitati tragici esiti, ma l’incidente rimane un monito per tutti gli automobilisti.

Un violento incidente stradale ha paralizzato per diverse ore un tratto dell’autostrada A1, nella serata di martedì 8 luglio. Erano da poco passate le 20 quando due mezzi pesanti si sono scontrati in modo estremamente violento al chilometro 442 della carreggiata nord, in un tratto particolarmente trafficato compreso tra Orvieto e Fabro, nella provincia di Terni. Parzialmente coinvolte un paio di auto, ma fortunatamente sono riuscite a evitare l’impatto con i due mezzi. L’impatto è stato talmente forte da far uscire uno dei due tir dalla sede stradale, lasciando la cabina sospesa sul bordo di una scarpata laterale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

