Pediatria la solidarietà arriva da Tegoleto

In un mondo che corre veloce, la solidarietà si fa portatrice di speranza e umanità. La 52ª Festa di Tegoleto ha dimostrato come un semplice gesto possa fare la differenza, portando conforto ai piccoli pazienti dell’ospedale di Arezzo. Durante la cena di beneficenza, sono stati raccolti 1500 euro per sostenere la pediatria locale. Un impegno che rafforza il senso di comunità e cura. È un esempio che ci invita a riflettere e agire con il cuore.

Arezzo, 9 luglio 2025 – La 52esima edizione della Festa di Tegoleto è stata occasione per fare della solidarietà. Nel corso della cena di beneficenza, dedicata a raccogliere fondi per la pediatria dell'ospedale di Arezzo, sono stati raccolti 1500 euro che gli organizzatori dell'evento stamani hanno consegnato al dr. Marco Martini, Direttore della Pediatria del San Donato. Alla consegna erano presenti Antonio Incitti presidente Usd Tegoleto, Fabio Ferradino vice Presidente Usd Tegoleto e Alessandro Sacconi presidente Associazione Comunità & Tegoleto Aps. «Ringrazio la Usd Tegoleto e l'Associazione Comunità & Tegoleto Aps per questa importante donazione – dice Marco Martini, Direttore UOC Pediatria PO Arezzo -.

