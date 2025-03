Sololaroma.it - Roma, notte da sogno all’Olimpico: la gestione in vista dell’Empoli

L’Olimpico ha vissuto un’altramemorabile, con lache ha lottato fino all’ultimo istante per avere la meglio su un ostico Athletic Bilbao. La squadra di Ranieri ha sofferto, spinta però da un pubblico instancabile e da una determinazione senza limiti. Il match sembrava destinato a concludersi in parità, ma nel recupero Shomurodov ha trovato la rete del 2-1, facendo esplodere lo stadio in un boato di gioia. Una vittoria dal peso enorme, che permette ai giallorossi di guardare con fiducia al ritorno al San Mamés.Testa al campionato: a Empoli con il turnoverLanon ha tempo per rilassarsi, perché domenica sarà attesa dalla sfida contro l’Empoli al Castellani. Ranieri dovrà gestire al meglio le energie della squadra, dosando i titolari indel ritorno di Europa League.