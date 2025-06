MENTANA LASCIA TGLA7 PER MEDIASET? DEVI CAPIRE TU QUANDO È IL MOMENTO DI STACCARE

Enrico Mentana potrebbe essere sul punto di varcare nuove frontiere nel panorama televisivo italiano. Dopo anni di successo a La7, le sue recenti dichiarazioni hanno acceso il dibattito: è davvero arrivato il momento di staccare? Tra rumors di un passaggio a Mediaset e strategie di mercato, il futuro del direttore del tg delle 20 si fa incerto. Ma quando sarà il momento giusto, sarà Mentana a decidere il suo addio o a proseguire l’avventura? Solo il tempo lo rivelerà .

Enrico Mentana lasciata TgLa7? Le sue parole aprono clamorosi colpi di scena nel mercato tv. Parole inattese che sanno di addio oppure aprono ad una trattativa con Cairo. Il direttore del tg di La7, conduttore dell’edizione delle 20 e degli speciali talmente iconici da essere diventati un brand, le Maratone Mentana, potrebbe lasciare. Direzione Mediaset, sussurra qualcuno. Altri pensano che siano solo parole per ottenere maggiori investimenti ad uno dei telegiornali migliori che abbiamo in Italia: nuovo studio, più mezzi, più risorse, nuove assunzioni. Problemi arcinoti. Lasciamo però parlare direttamente Mentana: Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MENTANA LASCIA TGLA7 PER MEDIASET? “DEVI CAPIRE TU QUANDO È IL MOMENTO DI STACCARE”

