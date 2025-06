ASCOLTI TV 22 GIUGNO 2025 | L’AMARA GERMANIA-ITALIA 14,7% TRA LA NOTTE NEL CUORE 15,3% TG1 IRAN 9,8% REPORT 7,2% E SARABANDA 7,6%

I dati degli ascolti tv del 22 giugno 2025 rivelano come gli italiani abbiano scelto tra programmi d'informazione, intrattenimento e speciali inusuali. Dall'incredibile successo del Tg1 Straordinario al calore di soap e show, la domenica si conferma un giorno di grande coinvolgimento televisivo. Scopriamo insieme i momenti più seguiti e le preferenze del pubblico italiano, pronti a immergerci nei numeri che raccontano l'anima della nostra televisione.

ASCOLTI TV 22 GIUGNO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 22 giugno 2025 con l'edizione straordinaria del Tg1 e gli speciali in daytime annessi. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2611 34.57 PT – 6025 39.79 M E D I A S E T 24H – 2827 37.42 PT – 5379 35.52 Il Caffè – 183 9.40 Tg1 Edizione Straordinaria – 650 18.50 Tg1 – 966 22.30 Tg1 Edizione Straordinaria – 984 21.60 Check Up – 849 16.20 A Sua Immagine – 793 13.60 + 1211 18.00 Santa Messa – 1440 21.60 Angelus – 1994 23.66 Linea Verde Estate – 2037 21.37 + 2634 23.58 Tg1 + Libri – 3330 26.30 + 2952 23.90 Domenica In: Il Meglio – 1179 11.

ASCOLTI TV 22 GIUGNO 2025: L’AMARA GERMANIA-ITALIA (14,7%) TRA LA NOTTE NEL CUORE (15,3%), TG1 IRAN, REPORT E SARABANDA - Scopri gli ascolti tv di domenica 22 giugno 2025: dai grandi eventi come l’Amara Germania-Italia, ai report iraniani e alle emozionanti trasmissioni di intrattenimento come Sarabanda.

