Milan si è rivisto Leao | incontro in centro a Milano con i tifosi | VIDEO

Rafael Leao, stella del Milan, ha conquistato il cuore dei tifosi milanesi con il suo sorriso e la sua disponibilità durante un evento esclusivo in centro a Milano. Tra autografi, selfie e applausi, il talento portoghese ha dimostrato di essere non solo un campione sul campo, ma anche un vero idolo per i supporter rossoneri. La sua spontaneità ha reso questa giornata indimenticabile: ecco come Rafael Leao ha fatto innamorare ancora di più i tifosi milanesi.

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha partecipato qualche giorno fa ad un evento in centro a Milano: foto, autografi e sorrisi ai tifosi. Ecco, in questo video, l’arrivo - qualche giorno fa - di Rafael Leao all’evento per Diesel in San Babila a Milano. Un gruppetto di tifosi rossoneri fuori dallo store ad aspettarlo, qua e là è sbucato qualcuno con la sua maglia numero 10 rossonera. Il portoghese ha sorriso, concedendo autografi e foto ai presenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, si è rivisto Leao: incontro in centro a Milano con i tifosi | VIDEO

In questa notizia si parla di: leao - milano - tifosi - milan

Milan, Leao incontrerà i tifosi a Milano: ecco dove e quando - Rafael Leao, stella del Milan, si prepara a emozionare i tifosi rossoneri con un incontro speciale nel cuore di Milano.

Rafael #Leao incontra i tifosi del #Milan: appuntamento al #DieselStore il #20giugno @MChannel1899 @RafaeLeao7 @DIESEL #Milano Vai su X

Reijnders al Manchester City, Theo Hernandez e Maignan in uscita e chissà Rafa Leao I tifosi del Milan hanno urlato per un anno intero a Cardinale di vendere, lui forse li ha preso un po' troppo alla lettera Vai su Facebook

Milan, si è rivisto Leao: incontro in centro a Milano con i tifosi | VIDEO; Milan, si rivede Leao: incontro in centro coi tifosi; Leao, segnali di addio: su Instagram ha già cancellato il Milan. I tifosi infuriati: “Speriamo si….

Milan, Leao ispira i tifosi con un messaggio motivazionale sui social - Il suo messaggio ha emozionato i tifosi che gli chiedono di re ... Scrive msn.com

Il messaggio di Leao ai tifosi del Milan, tra passato e futuro - Rafael Leão, attaccante del Milan, ha recentemente condiviso le ... Lo riporta msn.com