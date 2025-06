Grande prestazione per Carlotta Fulignati Un ’cerchio’ superbo ai Nazionali di ritmica

Una competizione di altissimo livello che mette in mostra il talento, la dedizione e la passione delle giovani ginnaste italiane. Tra queste, spicca la straordinaria performance di Carlotta Fulignati, che ha conquistato un brillante punteggio di 8.217 nel cerchio, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua crescita costante nel panorama della ritmica nazionale. Un risultato che apre nuove prospettive per il futuro di questa promettente atleta.

In data 14 e 15 giugno si sono tenuti i prestigiosi Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Ritmica, che per la sesta edizione di fila si sono svolti al Palaghiaccio di Folgaria. Le atlete in gara si esibiscono con cerchio, palla, clavette e nastro, sia per la qualificazione alle finali di specialitĂ , sia per la classifica generale "all-around", dove si sommano le prestazioni delle atlete in tutte e quattro le specialitĂ . Una competizione di livello assoluto, che ha visto la presenza di tantissime atlete che gareggiano ad alti livelli, come dimostra la prestazione della pluri-vincitrice di questa competizione, Sofia Raffaelli, che ha infatti centrato la quarta vittoria consecutiva totalizzando 113.