morta a vienna aurora maniscalco hostess palermitana precipitata dal balcone di un hotel sentito il fidanzato

Una hostess siciliana di 24 anni è deceduta in ospedale dopo essere precipitata nella notte tra sabato e domenica scorsa dal terzo piano di un palazzo a Vienna. L'assistente di volo, originaria di Palermo, è Aurora Maniscalco. Indagini sono in corso da parte della polizia austriaca perchè c'è il sospetto che non si tratti di un incidente. La hostess, che lavorava per la compagnia Lauda Air,.